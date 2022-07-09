«Фиорентина» арендовала вратаря «Аталанты» Голлини с возможностью выкупа

«Фиорентина» объявила о подписании вратаря Пьерлуиджи Голлини из «Аталанты» на правах аренды с возможностью выкупа.

Ранее сообщалось, клуб сможет выкупить футболиста за 8 миллионов евро.

27-летний итальянец был игроком академии «Фиорентины», прежде чем начать профессиональную карьеру, в ходе которой он выступал за «Эллас Верону», «Астон Виллу», «Аталанту» и «Тоттенхэм».

В сезоне-2021/22 Голлини выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды из «Аталанты». Вратарь пропустил 11 голов в 10 матчах за английскую команду, отыграв 2 встречи на ноль.