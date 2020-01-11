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«Интер» предложил Эриксену четырехлетний контракт

10:56
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«Интер» предложил полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену контракт на четыре года. Накануне агент 27-летнего датчанина Мартин Шутс провел встречу с представителями «Интера» в Милане, сообщает The Guardian.

Клуб cерии А выдвинул Шутсу свое предложение о четырехлетнем контракте, срок которого будет увеличен до четырех с половиной лет, если Эриксен согласится перебраться в Италию, не дожидаясь обретения статуса свободного агента в конце сезона. Его нынешнее соглашение с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2020 года.

В текущем сезоне Эриксен провел 17 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету гол и ассист.

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