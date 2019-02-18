"Интер" объявил новый состав совета директоров

Стал известен состав нового совета директоров "Интера", сообщает официальный сайт клуба.

В него вошли два представителя нового владельца команды LionRock Capital, - основатель компании Даниэль Цеунь и Том Питтс.

- С самого начала этого фантастического путешествия стали ясны наши цели сделать "Интер" одним из наиболее успешных и престижных клубов в мире, - приводит слова президента "черно-синих" Стивена Чжана официальный сайт клуба. - Спустя два с половиной года, мы смогли достичь серьезных результатов на поле и вне его. Интерес LionRock Capital, компании с серьезной репутации, состоит в том, чтобы продвигать наш проект в правильном направлении. Мы рады их приветствовать в нашей семье в качестве новых акционеров. Вместе мы будем побеждать, развлекать, поражать и объединять миллионы фанатов "Интера" по всему миру.

LionRock Capital приобрели 31,05% акций "нерадзурри" в конце января у их бывшего владельца и президента команды Эрика Тохира.

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