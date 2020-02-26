«Интер» не будет выкупать Алексиса Санчеса у «МЮ». «Нерадзурри» недовольны игрой чилийца

«Интер» не будет выкупать нападающего Алексиса Санчеса у «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Star со ссылкой на итальянского журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство «нерадзурри» недовольно выступлениями 31-летнего чилийца, который находится в миланском клубе на правах аренды до конца сезона-2019/20, и не намерено подписывать с футболистом полноценный контракт. Таким образом, Санчес вернется в расположение «Манчестер Юнайтед» летом 2020 года.

В сезоне-2019/20 Санчес провел за «Интер» 13 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость чилийца в 25 миллионов евро. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2022 года.