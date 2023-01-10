«Интер» может вернуть Лукаку в «Челси»

«Интер» может отказаться от идеи продления аренды нападающего Ромелы Лукаку. Права на игрока принадлежат «Челси».

По информации от FC Inter News, руководство миланцев сомневается в целесообразности повторной сделки. Так как в клубе не очень довольны частыми травмами игрока, который получат большой оклад.