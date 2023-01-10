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Сегодня, 07:07

«Интер» может вернуть Лукаку в «Челси»

Виктория Кравченко
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«Интер» может отказаться от идеи продления аренды нападающего Ромелы Лукаку. Права на игрока принадлежат «Челси».

По информации от FC Inter News, руководство миланцев сомневается в целесообразности повторной сделки. Так как в клубе не очень довольны частыми травмами игрока, который получат большой оклад.

В сезоне 2022/2023 из-за проблем со здоровьем Ромелу Лукаку принял участие только в семи матчах «Интера» во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и один результативный пас.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
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 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
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 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
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 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
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 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
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7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 2 : 1
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 1 : 0
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Монца – Интер
 2 : 2
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 1 : 1
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 2 : 2
8.01 17:00
Специя – Лечче
 0 : 0
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 0 : 2
8.01 22:45
Милан – Рома
 2 : 2
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
 2 : 0
9.01 22:45
Болонья – Аталанта
 1 : 2
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Виктор Осимхен

Наполи

 10
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 8
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 15 1 1
Мортен Юльманн

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Лечче

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