«Интер» интересуется Рубеном Невешем

«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» Рубену Невешу. Миланский клуб может оформить трансфер 22-летнего португальца в зимнее трансфернеое окно, взяв его в аренду с последующим правом выкупа, сообщает Corriere dello Sport.

На трансфере Невеша настаивает главный тренер «Интера» Антонио Конте. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Вулверхэмптон» 15 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и сделав 1 результативную передачу.

Его контракт с «волками» рассчитан до 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Рубена Невеша в 50 миллионов евро.

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