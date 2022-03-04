«Интер» интересуется Маркусом Тюрамом

«Интер» интересуется нападающим менхенгладбахской «Боруссии» Маркусом Тюрамом, сообщает Tuttosport.

По информации источника, «нерадзурри» следят за 24-летним французом на случай ухода Лаутаро Мартинеса из команды.

В сезоне-2021/22 Тюрам принял участие в 18 матчах «Боруссии», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

Маркус Тюрам — сын бывшего защитника сборной Франции, «Монако», «Пармы», «Ювентуса» и «Барселоны» Лилиана Тюрама.