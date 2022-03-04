Защитник «Ювентуса» Данило восхитился тренерской работой Хосепа Гвардиолы

Защитник «Ювентуса» Данило прокомментировал работу под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Игроки, которым посчастливилось работать с Гвардиолой, зарабатывают больше всего, если они умны. Играть под его началом — все равно что посещать тренерские курсы», — цитирует Данило DAZN.

В «Манчестер Сити» 30-летний бразилец играл с 2017 по 2019 год. В этом сезоне он провел 14 матчей в серии А, забив гол и сделав 1 результативную передачу.