«Интер» хочет, чтобы «Бавария» активировала опцию выкупа Перишича, немецкий клуб еще не определился

«Интер» хочет, чтобы «Бавария» выкупила у «нерадзурри» полузащитника Ивана Перишича, сообщает Calciomercato.

По информации источника, миланский клуб хочет разгрузить платежную ведомость благодаря продаже 31-летнего хорвата. Перишич проводит сезон-2019/20 в «Баварии» на правах аренды, мюнхенцы могут выкупить игрока за 20 миллионов евро. Как сообщает источник, руководство немецкого клуба еще не решило, нужно ли заключать с футболистом полноценное соглашение.

На счету Перишича 5 голов и 8 результативных передач в 22 матчах за «Баварию» в сезоне-2019/20, он пропустил 3 последних встречи из-за травмы лодыжки. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 31-летнего хорвата в 22 миллиона евро.