«Интер» хочет арендовать Бельерина у «Арсенала» с правом выкупа

Защитник Эктор Бельерин может перейти в «Интер» из «Арсенала», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Руководство клуба уже связалось с агентами испанца. «Интер» готов арендовать 26-летнего испанца с правом выкупа, если «Арсенал» согласится на такие условия.

Лондонский клуб оценивает Бельерина в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бельерин провел за «Арсенал» 25 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.