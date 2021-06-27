«Интер» хочет арендовать Бельерина у «Арсенала» с правом выкупа
17:10
Защитник Эктор Бельерин может перейти в «Интер» из «Арсенала», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Руководство клуба уже связалось с агентами испанца. «Интер» готов арендовать 26-летнего испанца с правом выкупа, если «Арсенал» согласится на такие условия.
Лондонский клуб оценивает Бельерина в 20 миллионов евро.
В минувшем сезоне Бельерин провел за «Арсенал» 25 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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