«Интер» хочет 85 миллионов евро за Икарди

«Интер» рассчитывает получить за форварда Мауро Икарди 85 миллионов евро, сообщает Goal.com.

По информации источника, спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи уже провел переговоры с женой и агентом 27-летнего аргентинца Вандой Нарой. «Старая синьора» считается фаворитом в борьбе за нападающего.

Сезон-2019/20 Икарди проводит в «ПСЖ» на правах аренды. На счету футболиста 20 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за парижан. Портал Transfermakt.com оценивает стоимость аргентинца в 75 миллионов евро.