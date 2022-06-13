«Интер» готов продать Шкриньяра за 80 миллионов евро

«Интер» готов продать защитника Милана Шкриньяра в летнее трансферное окно. Итальянский клуб хочет за 27-летнего словака 80 миллионов евро, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Также миланский клуб готов рассмотреть вариант с 70 миллионами евро и бонусами.

В числе основных претендентов на Шкриньяра назывались французский «ПСЖ» и английский «Челси».

Ранее появилась информация, что итальянский клуб предлагает Шкриньяру новый контракт до 2026 года. В таком случае зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 словак забил 4 гола в 48 матчах за команду. Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.