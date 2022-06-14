Белотти покинет «Торино» свободным агентом

Форвард «Торино» Андреа Белотти покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летний итальянец не станет продлевать контракт, который истекает 30 июня 2022 года, и покинет туринскую команду в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что Белотти интересен «Монце», которая в следующем сезоне дебютирует в серии А.

В текущем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.