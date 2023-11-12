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Сегодня, 16:06

«Интер» готов нарушить потолок зарплат ради Мартинеса

Виктория Кравченко
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Нападающий Лаутаро Мартинес в ближайшее время может продлить контракт с «Интером», пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 26-летний игрок подпишет новое соглашение, рассчитанное до лета 2028 года. По контракту зарплата футболиста повысится до 8 миллионов евро. На данный момент он получает 6 миллионов евро в год. Ради Лаутаро «Интер» нарушит свой потолок зарплат.

В 15 матчах сезона 2023/24 футболист забил 14 голов и сделал два результативных паса.

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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«Наполи» проиграл аутсайдеру серии А «Эмполи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
2
 Интер 11 9 1 1 27-6 28
3
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 12 6 3 3 24-13 21
5
 Аталанта 11 6 1 4 19-10 19
6
 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
 Рома 11 5 2 4 22-14 17
8
 Фиорентина 11 5 2 4 18-15 17
9
 Монца 12 4 5 3 13-11 17
10
 Лацио 11 5 1 5 13-13 16
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 11 4 3 4 17-18 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 11 1 7 3 7-14 10
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
18
 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 12 0 5 7 8-24 5
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.11 20:30
Сассуоло – Салернитана
 2 : 2
10.11 22:45
Дженоа – Верона
 1 : 0
11.11 17:00
Лечче – Милан
 2 : 2
11.11 20:00
Ювентус – Кальяри
 2 : 1
11.11 22:45
Монца – Торино
 1 : 1
12.11 14:30
Наполи – Эмполи
 0 : 1
12.11 17:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
12.11 17:00
Удинезе – Аталанта
 - : -
12.11 20:00
Лацио – Рома
 - : -
12.11 22:45
Интер – Фрозиноне
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 4
Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 10 1 3
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 9 1 1
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