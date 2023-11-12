«Интер» готов нарушить потолок зарплат ради Мартинеса

Нападающий Лаутаро Мартинес в ближайшее время может продлить контракт с «Интером», пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 26-летний игрок подпишет новое соглашение, рассчитанное до лета 2028 года. По контракту зарплата футболиста повысится до 8 миллионов евро. На данный момент он получает 6 миллионов евро в год. Ради Лаутаро «Интер» нарушит свой потолок зарплат.

В 15 матчах сезона 2023/24 футболист забил 14 голов и сделал два результативных паса.