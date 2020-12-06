«Интер» обыграл «Болонью» и обошел «Ювентус» в таблице

«Интер» выиграл у «Болоньи» в матче 10-го тура чемпионата Италии (3:1). Дубль оформил Ашраф Хакими и один мяч забил Ромелу Лукаку. Гол престижа на счету Эмануэль Виньято.

«Интер» поднялся на второе место в таблице, опередив «Ювентус». «Болонья» идет на 10-й позиции.

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

«Интер» — «Болонья» — 3:1 (2:0)

Голы: Лукаку, 16 (1:0). Хакими, 45 (2:0). Виньято, 67 (2:1). Хакими, 70 (3:1).

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 83), Видаль (Дармиан, 71), Брозович, Гальярдини, Хакими (Барелла, 71), Санчес (Эриксен, 90+1), Перишич, Лукаку (Мартинес, 71).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Томиясу, Хики (Хайлоти, 63), Медель (Домингес, 63), Сориано, Сванберг (Виньято, 63), Схаутен, Паласио (Вергани, 79), Барроу (Рабби, 79).

Предупреждения: Хики, 54. Хакими, 66. Данилу Ларанжейра, 74.

Судья: Валери.

5 декабря. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».