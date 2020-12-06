«Интер» обыграл «Болонью» и обошел «Ювентус» в таблице
«Интер» выиграл у «Болоньи» в матче 10-го тура чемпионата Италии (3:1). Дубль оформил Ашраф Хакими и один мяч забил Ромелу Лукаку. Гол престижа на счету Эмануэль Виньято.
«Интер» поднялся на второе место в таблице, опередив «Ювентус». «Болонья» идет на 10-й позиции.
Чемпионат Италии
Серия А
10-й тур
«Интер» — «Болонья» — 3:1 (2:0)
Голы: Лукаку, 16 (1:0). Хакими, 45 (2:0). Виньято, 67 (2:1). Хакими, 70 (3:1).
«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 83), Видаль (Дармиан, 71), Брозович, Гальярдини, Хакими (Барелла, 71), Санчес (Эриксен, 90+1), Перишич, Лукаку (Мартинес, 71).
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Томиясу, Хики (Хайлоти, 63), Медель (Домингес, 63), Сориано, Сванберг (Виньято, 63), Схаутен, Паласио (Вергани, 79), Барроу (Рабби, 79).
Предупреждения: Хики, 54. Хакими, 66. Данилу Ларанжейра, 74.
Судья: Валери.
5 декабря. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
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