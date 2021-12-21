Инсинье пропустил тренировку «Наполи» из-за простуды
17:12
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье 21 декабря пропустил тренировку команды. Игрок был отстранен от занятий из-за симптомов гриппа, сообщает пресс-служба клуба.
В то же время тест на антиген коронавируса, взятый у игрока, показал отрицательный результат. Результат ПЦР-теста Инсинье ожидается в течение сегодняшнего дня.
В среду, 22 декабря, «Наполи» проведет заключительный матч этого календарного года, в котором примет на своем поле «Специю».
Инсинье пропустил две из трех последних игр неаполитанцев из-за травмы икры.
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