Инсинье пропустил тренировку «Наполи» из-за простуды

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье 21 декабря пропустил тренировку команды. Игрок был отстранен от занятий из-за симптомов гриппа, сообщает пресс-служба клуба.

В то же время тест на антиген коронавируса, взятый у игрока, показал отрицательный результат. Результат ПЦР-теста Инсинье ожидается в течение сегодняшнего дня.

В среду, 22 декабря, «Наполи» проведет заключительный матч этого календарного года, в котором примет на своем поле «Специю».

Инсинье пропустил две из трех последних игр неаполитанцев из-за травмы икры.