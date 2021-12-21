Пиоли рассказал о настрое игроков «Милана» перед матчем с «Эмполи»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли призвал игроков своей команды сделать все для победы в матче с «Эмполи», чтобы оправиться от поражения в игре с «Наполи».

« Мы хорошо к ним подготовились. Игроки «Эмполи» хорошо обучены и поступают правильно. Мы должны думать о завтрашней игре, мы хотим вернуться в нужное русло после домашнего поражения. Мы хотели набрать больше очков в первой половине сезона, чем в прошлом году, но это невозможно, однако мы хотим получить три очка завтра», — цитирует Пиоли пресс-служба «Милана».

Матч 19-го тура РПЛ «Эмполи» — «Милан» состоится 22 декабря. Начало — в 22.45 (мск). В прошлом туре миланцы проиграли со счетом 1:0 в домашней встрече с «Наполи».

После 18 туров серии А «Милан» идет на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 39 очков.