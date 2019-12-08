Индзаги считает, что «Лацио» мог забить «Ювентусу» больше трех голов

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:1) в 16-м туре чемпионата Италии. Туринцы потерпели первое поражение в сезоне.

-Мы находимся в отличной форме, должны быть амбициозны, зная, что шесть недель назад люди говорили, что у нас нет результатов, но я оставался спокойным, — цитирует итальянского специалиста Football Italia. — Клуб всегда был рядом со мной, даже когда мы проигрывали, заверяя меня, что проблем нет.

Мы наслаждаемся победой, которую не могли здесь добыть 16 лет. Я помню, потому что был на скамейке запасных. Мы играли хорошо, создали много моментов и могли забить больше голов, поэтому похвалил ребят за что-то экстраординарное.

Лацио — Ювентус

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