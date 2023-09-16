Индзаги похвалил игроков «Интера» после разгрома «Милана»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал крупную победу команды над «Миланом» (5:1) в матче 4-го тура серии А.
«Мы отлично начали матч и постоянно сохраняли концентрацию, забивая голы в нужные моменты игры. Я поздравляю парней с тем, как они начали сезон. Мы рады, что дали фанатам причину для празднования.
Мы в прошлом сезоне мы взяли два трофея, дошли до финала Лиги чемпионов — это помогло нам поверить в себя еще больше», — цитирует Индзаги Football Italia.
Команда Симоне Индзаги одержала 4 победы в 4 турах чемпионата Италии. «Интер» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков. У «Милана» 9 очков и третья строчка.
24 сентября «Интер» сыграет с «Эмполи» в пятом туре серии А. «Милан» встретится днем ранее с «Вероной».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|4
|4
|0
|0
|13-1
|12
|
2
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|
3
|Милан
|4
|3
|0
|1
|9-7
|9
|
4
|Наполи
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
5
|Лечче
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
6
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|
7
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
8
|Фиорентина
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Торино
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|
10
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Фрозиноне
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Дженоа
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
13
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
14
|Лацио
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
15
|Монца
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
16
|Салернитана
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
17
|Удинезе
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
18
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
19
|Кальяри
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Эмполи
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|16.09
|16:00
|
Ювентус – Лацио
|3 : 1
|16.09
|19:00
|
Интер – Милан
|5 : 1
|16.09
|21:45
|
Дженоа – Наполи
|2 : 2
|17.09
|13:30
|
Кальяри – Удинезе
|- : -
|17.09
|16:00
|
Фрозиноне – Сассуоло
|- : -
|17.09
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|17.09
|19:00
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
|17.09
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|18.09
|19:30
|
Салернитана – Торино
|- : -
|18.09
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Маттео Руджери
Аталанта
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Фикайо Томори
Милан
|3
|0
|0