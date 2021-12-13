Индзаги остался доволен результатом матча «Интера» с «Кальяри»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победный матч 17-го тура серии А с «Кальяри» (4:0).

«Команда здорово сыграла. Я просил ребят сосредоточиться на этой игре, так как на этих выходных видел проблемы других больших клубов после еврокубковых игр.

Я понимал, что «Кальяри» организованная команда, к которой нужно найти правильный подход. В перерыве я похвалил игроков, они все делали правильно, нужно было лишь продолжать в том же духе и реализовывать свои моменты», — цитирует Индзаги DAZN.

«Интер» набрал 40 очков и занимает первое место. У «Кальяри» 10 очков и 19-я позиция.