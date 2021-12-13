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Индзаги остался доволен результатом матча «Интера» с «Кальяри»

06:35
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победный матч 17-го тура серии А с «Кальяри» (4:0).

«Команда здорово сыграла. Я просил ребят сосредоточиться на этой игре, так как на этих выходных видел проблемы других больших клубов после еврокубковых игр.

Я понимал, что «Кальяри» организованная команда, к которой нужно найти правильный подход. В перерыве я похвалил игроков, они все делали правильно, нужно было лишь продолжать в том же духе и реализовывать свои моменты», — цитирует Индзаги DAZN.

«Интер» набрал 40 очков и занимает первое место. У «Кальяри» 10 очков и 19-я позиция.

Италия. Серия А. 17-й тур
12 дек, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:0
Кальяри
Голы
Мартинес, 29 (1:0), Санчес, 50 (2:0), Хакан Чалханоглу, 66 (3:0), Мартинес, 68 (4:0)
Нереализованный пенальти
Мартинес 45
Интер
Ханданович Дюмфрис (Димарко, 72 ) де Врей Шкриньяр Бастони Хакан Чалханоглу (Сенси, 76 ) Барелла Брозович (Видаль, 72 ) Санчес Мартинес (Сатриано, 73 ) Перишич (Санотти, 83 )
Кальяри
Краньо Годин Касерес (Дзаппа, 71) Белланова Далберт Карбони (Оберт, 82) Марин Дейола (Олива, 82) Грасси (Ликояннис, 59) Бальде (Паволетти, 71) Жоау Педру
Предупреждения
Мартинес 33  -  Краньо 43, Дейола 76
Судьи
Маркетти

 

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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