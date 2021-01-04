Индзаги назвал Доннарумму лучшим вратарем Европы

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги прокомментировал поражение от «Милана» (0:2) в матче 15-го тура чемпионата Италии и похвалил вратаря «россонери» Джанлуиджи Доннарумму.

«Если мы разочарованы поражением от лидера чемпионата, то это показывает, насколько далеко мы зашли. Мы играли против Джанлуиджи Доннаруммы, лучшего вратаря Европы, на мой взгляд. Наша команда выложилась по максимуму. Жаль, ведь после хорошего выступления обычно ожидаешь хороший результат. Мы новички в серии А, пропуская глупые голы мы сможем научиться чему-то, стать более зрелыми», — приводит Football Italia слова Индзаги.

«Беневенто» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 18 очками.