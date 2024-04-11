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Сегодня, 19:31

Иммобиле может покинуть «Лацио» предстоящим летом

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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может покинуть римский клуб летом 2024 года, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что у форварда есть конфликт с болельщиками команды.

Иммобиле выступает за «Лацио» с июля 2016 года. Всего за клуб он провел 335 матча, забил 206 голов и отдал 54 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего футболиста в 7 миллионов евро.

«Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 46 очков в 31 матче.

Чиро Иммобиле
Футбол
ФК Лацио
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Агент Иммобиле рассказал, что футболист хочет остаться в «Лацио»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 31 26 4 1 75-15 82
2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 31 18 8 5 45-24 62
4
 Болонья 31 16 10 5 45-25 58
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Наполи 31 13 9 9 48-38 48
8
 Лацио 31 14 4 13 37-34 46
9
 Торино 31 11 11 9 31-29 44
10
 Фиорентина 30 12 7 11 42-35 43
11
 Монца 31 11 9 11 34-41 42
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
13
 Кальяри 31 7 9 15 32-52 30
14
 Лечче 31 6 11 14 26-48 29
15
 Удинезе 31 4 16 11 30-47 28
16
 Эмполи 31 7 7 17 25-47 28
17
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
18
 Фрозиноне 31 6 8 17 38-61 26
19
 Сассуоло 31 6 7 18 36-59 25
20
 Салернитана 31 2 9 20 25-64 15
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12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 - : -
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
 - : -
13.04 19:00
Торино – Ювентус
 - : -
13.04 21:45
Болонья – Монца
 - : -
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
 - : -
14.04 16:00
Сассуоло – Милан
 - : -
14.04 19:00
Удинезе – Рома
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Интер – Кальяри
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Оливье Жиру

Милан

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Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

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И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 29 1 3
Душан Влахович

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Ювентус

 26 1 6
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Ламек Банда

Лечче

 21 1 5
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