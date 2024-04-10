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Сегодня, 17:51

Агент Иммобиле рассказал, что футболист хочет остаться в «Лацио»

Виктория Кравченко
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Агент форварда «Лацио» Чиро Иммобиле Алессандро Моджи рассказал о будущем своего клиента.

В СМИ писали, что футболист может покинуть клуб из-за конфликта с болельщиками.

«Чиро — часть истории «Лацио», он капитан. Он хорошо себя чувствует в Риме, но ясно, что до и после окончания сезона может произойти много всего. В летнее трансферное окно возможны разные ситуации», — рассказал Моджи Sport Mediaset.

Он добавил, что сам футболист хотел бы остаться в команде.

Иммобиле выступает за «Лацио» с июля 2016 года. Всего за клуб он провел 335 матча, забил 206 голов и отдал 54 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Чиро Иммобиле
ФК Лацио
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 31 26 4 1 75-15 82
2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 31 18 8 5 45-24 62
4
 Болонья 31 16 10 5 45-25 58
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Наполи 31 13 9 9 48-38 48
8
 Лацио 31 14 4 13 37-34 46
9
 Торино 31 11 11 9 31-29 44
10
 Фиорентина 30 12 7 11 42-35 43
11
 Монца 31 11 9 11 34-41 42
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
13
 Кальяри 31 7 9 15 32-52 30
14
 Лечче 31 6 11 14 26-48 29
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 Удинезе 31 4 16 11 30-47 28
16
 Эмполи 31 7 7 17 25-47 28
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 Верона 31 6 9 16 28-42 27
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