Икарди решил остаться в "Интере"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди в своем Инстаграме опубликовал трогательный пост. 26-летний аргентинец заявил, что планирует остаться в миланском клубе.

- Настоящая любовь проявляется во время самых трудных моментов. Поэтому я решил остаться в "Интере" и с "Интером", - написал Икарди.

Напомним, Икарди не попал в заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида" (1:0), на ответную встречу с австрийским клубом (4:0), на игру 24-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (2:1), а также на матч 25-го тура против "Фиорентины" (3:3). Сообщалось, что он был лишен капитанской повязки из-за того, что не прокомментировал критические заявления свое жены и агента Ванды Нары в адрес руководства "нерадзурри".

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за "Интер", забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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