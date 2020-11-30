Игроки «Ювентуса» не понимают, почему Пирло не говорит о тактике

У футболистов «Ювентуса» есть вопросы к главному тренеру команды Андреа Пирло, сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, игроки удивлены тем, что специалист не обсуждает с ними тактические вопросы, возложив эту функцию на своего ассистента Игора Тудора. При этом инструкции во время матча игрокам дает еще один представитель тренерского штаба Роберто Баронио.

Также указано, что молчание Пирло влияет на состояние команды. Так, Пауло Дибала и Деян Кулушевски не вполне понимают, чего тренер хочет от них с тактической точки зрения. Это же касается и части полузащитников, у которых есть вопросы по игре в оборонительной фазе.

Источник также указывает, что Криштиану Роналду решил пропустить матч с «Беневенто» (1:1), чтобы отдохнуть, но проблемы в игре у «Юве» есть и с португальцем, и без него. «Старая синьора» занимает четвертое место в серии А, имея в активе 17 очков в девяти матчах.