Игроки и главный тренер «Ювентуса» отказались от зарплаты в марте-июне этого года

Игроки и главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в связи с пандемией коронавируса согласились на особый порядок выплат по контрактам, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Отмечается, что в ближайшие недели с Сарри и игроками будут заключены дополнительные соглашения. Это позволит сэкономить клубу 90 миллионов евро в сезоне-2019/20.

При этом уточняется, что если матчи этого сезона перенесут, клуб договарится с игроками и тренером об увеличении размера выплат с учетом фактического возобновления и завершения официальных соревнований.

Чемпионат Италии по футболу приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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