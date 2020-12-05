Ибрагимович рассказал, что летом хотел завершить карьеру
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что собирался завершить карьеру летом 2020 года, но передумал и подписал новый контракт с клубом.
— Пиоли спросил у меня летом, чего я хочу, — приводит Goal слова Ибрагимовича. — Я ответил, что не собираюсь подписывать новый контракт, что с меня хватит. Сказал, что семья для меня тоже важна, и я не хочу оставаться в Милане еще на год. На следующий день мы вновь поговорили, и я сказал, что решил завершить карьеру футболиста. А потом что-то изменилось. Я позвонил в «Милан» и все же подписал новый контракт.
На счету 39-летнего шведа 11 голов и 2 результативных передачи в 10 матчах за «Милан» в сезоне-2020/21. Контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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