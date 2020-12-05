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Ибрагимович рассказал, что летом хотел завершить карьеру

08:37
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что собирался завершить карьеру летом 2020 года, но передумал и подписал новый контракт с клубом.

— Пиоли спросил у меня летом, чего я хочу, — приводит Goal слова Ибрагимовича. — Я ответил, что не собираюсь подписывать новый контракт, что с меня хватит. Сказал, что семья для меня тоже важна, и я не хочу оставаться в Милане еще на год. На следующий день мы вновь поговорили, и я сказал, что решил завершить карьеру футболиста. А потом что-то изменилось. Я позвонил в «Милан» и все же подписал новый контракт.

На счету 39-летнего шведа 11 голов и 2 результативных передачи в 10 матчах за «Милан» в сезоне-2020/21. Контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.

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