Ибрагимович признан лучшим футболистом года в Швеции в 12-й раз в карьере
11:28
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признан лучшим футболистом года в Швеции.
39-летний игрок в 12-й раз в карьере получил шведский «Золотой мяч», который вручается местной федерацией футбола совместно с изданием Afonbladet. Это рекордный показатель. Ибрагимович получал приз в 2005 году, а также в период с 2007 по 2016 год.
В 2020 году Ибрагимович провел за «Милан» 30 матчей, на его счету 22 гола и 7 результативных передач.
F?r tolfte g?ngen! Zlatan ?r Sveriges b?ste manlige fotbollsspelare 2020!https://t.co/3pThfuwGZe— Sportbladet (@sportbladet) November 24, 2020
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