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Ибрагимович признан лучшим футболистом года в Швеции в 12-й раз в карьере

11:28
Златан Ибрагимович. Фото Twitter
Златан Ибрагимович. Фото Twitter
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признан лучшим футболистом года в Швеции.

39-летний игрок в 12-й раз в карьере получил шведский «Золотой мяч», который вручается местной федерацией футбола совместно с изданием Afonbladet. Это рекордный показатель. Ибрагимович получал приз в 2005 году, а также в период с 2007 по 2016 год.

В 2020 году Ибрагимович провел за «Милан» 30 матчей, на его счету 22 гола и 7 результативных передач.

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