Ибрагимович после матча с «Вероной»: «Вы ходите, а я летаю»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал новый пост в Instagram после матча 8-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:2).
40-летний швед выложил фотографию с матча, на которой он наносит удар через себя.
«Вы ходите, а я летаю», — подписал пост Ибрагимович.
Матч против «Вероны» стал для Ибрагимовича первым после травмы ахилла. Форвард провел на поле 13 минут и не отличился результативными действиями.
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