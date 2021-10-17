Нападающий «Милана» Ребич получил мышечную травму в матче с «Вероной»
Нападающий «Милана» Анте Ребич получил мышечную травму в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:2).
28-летний хорват был заменен из-за повреждения на 36-й минуте встречи. По информации Football Italia, игрок уже испытывал проблемы с пяткой, сообщается, что он мог травмировать ахилл.
В сезоне-2021/22 Ребич провел 10 матчей за «Милан», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/rebic-adds-to-milan-injury-crisis/
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