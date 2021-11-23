Ибрагимович: «Нелегко играть после 40 лет, каждый день у меня болит все тело»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своем физическом состоянии.

«Нелегко играть после 40 лет. Каждый день, когда я просыпаюсь, у меня болит все тело. Сегодня утром у меня болело абсолютно все, но пока у меня есть цели, пока у меня есть адреналин, я продолжаю играть. Я знаю, что иду к чему-то хорошему. Иду туда, где мне нужно работать, чтобы оставаться на вершине. Буду продолжать выходить на поле так долго, как смогу. Я все еще могу играть. У меня нет проблем со страданиями. Для меня страдание — это как завтрак. Но многие люди не понимают этого, потому что молодому поколению приходится мало что делать. Я очень горжусь тем, что принадлежу к старому поколению», — сказал футболист в интервью The Guardian.

40-летний футболист в нынешнем сезоне сыграл за «Милан» 9 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Завтра итальянский клуб сыграет с «Атлетико» в группом этапе Лиги чемпионов. Начало — в 23:00 по московскому времени.