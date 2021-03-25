Бензема мог перейти в «Ювентус» в 2010 году

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио рассказал, что форвард «Реала» Карим Бензема мог перейти в туринский клуб.

«Это правда, Бензема был близок к «Ювентусу» в 2010 году. Он не преуспевал в «Реале», и мадридцам пришлось выбирать, продать его или Игуаина. В итоге они оба остались, а через несколько лет Игуаин уехал в «Наполи», — приводит слова Маркизио Cronache di Spogliatoio.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. На данный момент француз провел 545 матчей за мадридцев и забил 272 гола.