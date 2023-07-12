Хойлунд остается основным вариантом «Манчестер Юнайтед» на позицию форварда

«Манчестер Юнайтед» продолжает претендовать на фоварда «Аталанты» Расмуса Хойлунда, утверждает Фабрицио Романо.

Манкунианцы все еще не сделали «Аталанте» официального предложения по 20-летнему датчанину, поскольку приоритетом клуба является подписание голкипера. Ранее сообщалось, что «МЮ» близок к подписанию вратаря «Интера» Андре Онана.

Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за итальянскую команду.