Гвардьола возглавит "Ювентус"?

По информации Agenzia Giornalistica Italia, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в ближайшие недели возглавит "Ювентус". По информации издания, испанец подпишет контракт с клубом 4 июня, однако официально об этом будет объявлено только в середине месяца.

Соглашение с Гвардьолой будет рассчитано на 4 года, за один сезон специалист будет получать порядка 24 миллионов евро. Напомним, что ранее пост главного тренера "Юве" покинул Массимилиано Аллегри.

Гвардьола с "Манчестер Сити" дважды выигрывал чемпионат Англии, а также Кубок футбольной лиги и Суперкубок страны.