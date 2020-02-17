Гуллит считает, что «Милан» должен возглавить Райкард

Бывший полузащитник «Милана» Руд Гуллит считает, что «россонери» должен возглавить его бывший партнер по сборной Голландии Франк Райкард. По его словам, голландский специалист позволит «Милану» вернуть качественную игру.

— Почему бы не пригласить Райкарда? Если вы хотите построить игру, вам нужен голландский тренер, — цитирует Gazzetta dello sport Гуллита. — Да, я знаю, что Зеедорф в 2014 году пробовал тренировать «Милан». Но он поплатился за свою неопытность. Ему не дали достаточно времени.