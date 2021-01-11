Гомес оригинально ответил на претензии Гасперини
13:40
Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес в Instagram ответил на высказывания главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.
Ранее специалист заявил, что аргентинец не выходит на поле из-за тактических изменений. Сообщалось, что у футболиста и тренера конфликт, из-за чего он тренируется отдельно от одноклубников.
В соцсети Гомес опубликовал несколько видеофрагментов, на которых запечатлено, как он отходит в глубину поля, чтобы помочь с розыгрышем мяча.
В текущем сезоне 32-летний аргентинец провел 16 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
Его контракт с «Аталантой» истекает в июне 2022 года.
Сторис Алехандро Гомеса. Фото Instagram
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