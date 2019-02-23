Гол Пентека помог "Милану" разгромить "Эмполи"

"Милан" обыграл "Эмполи" в матче 25-го тура чемпионата Италии - 3:0. По голу в этой игре забили нападающий Кшиштоф Пентек, полузащитник Франк Кессье и хавбек Самуэль Кастильехо.

Миланская команда набрала 45 очков и приблизилась к "Интеру", который идет третьим, на расстояние 1 балла.

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

"Милан" - "Эмполи" - 3:0 (0:0)

Голы: Пентек, 49 (1:0). Кессье, 51 (2:0). Самуэль Кастильехо, 67 (3:0).

"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Конти, Бакайоко (Билья, 80), Кессье, Лукас Пакета (Борини, 69), Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо, Пентек (Кутроне, 69).

"Эмполи": Дронговски, Паскуаль (Паяч, 74), Сильвестре, Делль`Орко, Весели, Ди Лоренцо, Акуа (Салих Учан, 66), Беннасер, Крунич, Фариас (Ла Гумина, 66), Капуто.

Предупреждения: Ди Лоренцо, 55. Хакан Чалханоглу, 71.

Судья: Джакомелли.

22 февраля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".