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«Интер» продлил контракт с албанским полузащитником Аслани

Алина Савинова
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«Интер» подписал новый долгосрочный контракт с полузащитником Кристьяном Аслани, сообщает пресс-служба миланского клуба.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2028 года.

Аслани перешел в «Интер» летом 2022 года из «Эмполи». Он был взят в аренду на сезон с обязательным условием выкупа за 14 миллионов евро. Всего за миланскую команду полузащитник провел 64 матча, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Игрок является участником чемпионата Европы 2024 года в Германии в составе сборной Албании, за которую он выступает в течение двух лет.

Футбол
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