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16 сентября, 23:37

«Лацио» обыграл «Верону» в домашнем матче

Алина Савинова
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16 сентября. «Лацио» дома обыграл «Верону» в матче серии А (2:1).
Фото Global Look Press

«Лацио» дома одержал победу над «Вероной» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 2:1.

У хозяев в этой встрече отличились Булайе Диа и Валентин Кастельанос. Автором единственного гола гостей стал Каспер Тенгстедт.

«Лацио» набрал 7 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице серии А. «Верона» с 6 баллами располагается на строчку ниже.

В следующем туре 22 сентября бело-голубые сыграют против «Фиорентины». «Верона» двумя днями ранее встретится с «Торино».

Италия. Серия А. 4-й тур
16 сент, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
2:1
Верона
Футбол
ФК Верона
ФК Лацио
Серия А
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 Удинезе 4 3 1 0 7-4 10
2
 Наполи 4 3 0 1 9-4 9
3
 Интер 4 2 2 0 9-3 8
4
 Ювентус 4 2 2 0 6-0 8
5
 Торино 4 2 2 0 5-3 8
6
 Лацио 4 2 1 1 8-6 7
7
 Верона 4 2 0 2 6-5 6
8
 Эмполи 4 1 3 0 3-2 6
9
 Аталанта 4 2 0 2 8-8 6
10
 Милан 4 1 2 1 9-6 5
11
 Дженоа 4 1 2 1 4-5 5
12
 Парма 4 1 1 2 6-7 4
13
 Лечче 4 1 1 2 1-6 4
14
 Фиорентина 4 0 3 1 5-6 3
15
 Монца 4 0 3 1 3-4 3
16
 Рома 4 0 3 1 2-3 3
17
 Болонья 4 0 3 1 4-7 3
18
 Комо 4 0 2 2 3-7 2
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15.09 16:00
Торино – Лечче
 0 : 0
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