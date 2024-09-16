«Лацио» обыграл «Верону» в домашнем матче
«Лацио» дома одержал победу над «Вероной» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 2:1.
У хозяев в этой встрече отличились Булайе Диа и Валентин Кастельанос. Автором единственного гола гостей стал Каспер Тенгстедт.
«Лацио» набрал 7 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице серии А. «Верона» с 6 баллами располагается на строчку ниже.
В следующем туре 22 сентября бело-голубые сыграют против «Фиорентины». «Верона» двумя днями ранее встретится с «Торино».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Удинезе
|4
|3
|1
|0
|7-4
|10
|
2
|Наполи
|4
|3
|0
|1
|9-4
|9
|
3
|Интер
|4
|2
|2
|0
|9-3
|8
|
4
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-0
|8
|
5
|Торино
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|
6
|Лацио
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|
7
|Верона
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
8
|Эмполи
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|
10
|Милан
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
11
|Дженоа
|4
|1
|2
|1
|4-5
|5
|
12
|Парма
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
13
|Лечче
|4
|1
|1
|2
|1-6
|4
|
14
|Фиорентина
|4
|0
|3
|1
|5-6
|3
|
15
|Монца
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
16
|Рома
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|
17
|Болонья
|4
|0
|3
|1
|4-7
|3
|
18
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
19
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1-6
|2
|
20
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|1-8
|1
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.09
|16:00
|
Комо – Болонья
|2 : 2
|14.09
|19:00
|
Эмполи – Ювентус
|0 : 0
|14.09
|21:45
|
Милан – Венеция
|4 : 0
|15.09
|13:30
|
Дженоа – Рома
|1 : 1
|15.09
|16:00
|
Аталанта – Фиорентина
|3 : 2
|15.09
|16:00
|
Торино – Лечче
|0 : 0
|15.09
|19:00
|
Кальяри – Наполи
|0 : 4
|15.09
|21:45
|
Монца – Интер
|1 : 1
|16.09
|19:30
|
Парма – Удинезе
|2 : 3
|16.09
|21:45
|
Лацио – Верона
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|П
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|2
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Мандела Кейта
Парма
|1
|0
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|2
|0
|0
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