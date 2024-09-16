«Лацио» обыграл «Верону» в домашнем матче

«Лацио» дома одержал победу над «Вероной» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 2:1.

У хозяев в этой встрече отличились Булайе Диа и Валентин Кастельанос. Автором единственного гола гостей стал Каспер Тенгстедт.

«Лацио» набрал 7 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице серии А. «Верона» с 6 баллами располагается на строчку ниже.

В следующем туре 22 сентября бело-голубые сыграют против «Фиорентины». «Верона» двумя днями ранее встретится с «Торино».