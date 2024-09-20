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Сегодня, 13:00

Миранчук — о переходе в «Аталанту»: «Если бы вернуться на 4 года назад, снова уехал бы. Но не призываю уезжать всех»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» оценил свой переход из «Локомотива» в «Аталанту» 4-летней давности.

— В чем главном ты за эти четыре года в Италии изменился как футболист и человек? И если бы у тебя была возможность заново принять решение — уехал бы из РПЛ? И куда — в «Аталанту», «Милан», другие клубы, которые на тебя тогда претендовали?

— Конечно, уехал бы! Неважно куда. Не поймите меня неправильно — не призываю сейчас всех наших игроков куда-то уезжать. Для молодых футболистов в России сейчас просто идеальное время, и я вижу, как они растут и развиваются. Если ты ставишь себе какую-то цель, если хочешь этого — поиграть в других чемпионатах, посмотреть на других людей, с какими-то звездами рядом потренироваться и на поле выходить, — то должен идти к этой цели. Если чувствуешь себя комфортно дома, что я тоже уважаю, — играй там, наслаждайся. Лично я снова уехал бы. Сто процентов!

Алексей Миранчук. «Чтобы уехать, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Таких игроков, как мы, за границей очень много». Первое большое интервью Алексея Миранчука из США

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Он провел четыре матча в МЛС и забил один гол.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Удинезе 4 3 1 0 7-4 10
2
 Наполи 4 3 0 1 9-4 9
3
 Интер 4 2 2 0 9-3 8
4
 Ювентус 4 2 2 0 6-0 8
5
 Торино 4 2 2 0 5-3 8
6
 Лацио 4 2 1 1 8-6 7
7
 Верона 4 2 0 2 6-5 6
8
 Эмполи 4 1 3 0 3-2 6
9
 Аталанта 4 2 0 2 8-8 6
10
 Милан 4 1 2 1 9-6 5
11
 Дженоа 4 1 2 1 4-5 5
12
 Парма 4 1 1 2 6-7 4
13
 Лечче 4 1 1 2 1-6 4
14
 Фиорентина 4 0 3 1 5-6 3
15
 Монца 4 0 3 1 3-4 3
16
 Рома 4 0 3 1 2-3 3
17
 Болонья 4 0 3 1 4-7 3
18
 Комо 4 0 2 2 3-7 2
19
 Кальяри 4 0 2 2 1-6 2
20
 Венеция 4 0 1 3 1-8 1
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20.09 19:30
Кальяри – Эмполи
 - : -
20.09 21:45
Верона – Торино
 - : -
21.09 16:00
Венеция – Дженоа
 - : -
21.09 19:00
Ювентус – Наполи
 - : -
21.09 21:45
Лечче – Парма
 - : -
22.09 13:30
Фиорентина – Лацио
 - : -
22.09 16:00
Монца – Болонья
 - : -
22.09 19:00
Рома – Удинезе
 - : -
22.09 21:45
Интер – Милан
 - : -
23.09 21:45
Аталанта – Комо
 - : -
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Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 4
Валентин Кастельянос

Валентин Кастельянос

Лацио

 3
П
Давид Нерес

Давид Нерес

Наполи

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Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 2
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 2
И К Ж
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 3 1 0
Мандела Кейта

Мандела Кейта

Парма

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Марин Понграчич

Марин Понграчич

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 2 0 0
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