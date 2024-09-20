Миранчук — о переходе в «Аталанту»: «Если бы вернуться на 4 года назад, снова уехал бы. Но не призываю уезжать всех»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» оценил свой переход из «Локомотива» в «Аталанту» 4-летней давности.

— В чем главном ты за эти четыре года в Италии изменился как футболист и человек? И если бы у тебя была возможность заново принять решение — уехал бы из РПЛ? И куда — в «Аталанту», «Милан», другие клубы, которые на тебя тогда претендовали?

— Конечно, уехал бы! Неважно куда. Не поймите меня неправильно — не призываю сейчас всех наших игроков куда-то уезжать. Для молодых футболистов в России сейчас просто идеальное время, и я вижу, как они растут и развиваются. Если ты ставишь себе какую-то цель, если хочешь этого — поиграть в других чемпионатах, посмотреть на других людей, с какими-то звездами рядом потренироваться и на поле выходить, — то должен идти к этой цели. Если чувствуешь себя комфортно дома, что я тоже уважаю, — играй там, наслаждайся. Лично я снова уехал бы. Сто процентов!

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Он провел четыре матча в МЛС и забил один гол.