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Балотелли: «Я получил несколько предложений от иностранных клубов, но хочу вернуться в Италию»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли поделился мнением о своем продолжении карьеры.

«Я хочу вернуться, чтобы играть в серии А . Я получил несколько предложений от иностранных клубов, но я отказался, потому что хочу вернуться в Италию», — приводит слова Балотелли DAZN.

Балотелли является свободным агентом. В сезоне-2023/24 форвард выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор», в составе которого забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах.

1 июля в соцсетях появилось видео, в котором Балотелли в нетрезвом состоянии лежит посреди улицы.

Марио Балотелли
Серия А
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