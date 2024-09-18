Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:48

Лучший игрок ЧМ-1990 Скиллачи скончался в возрасте 59 лет

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок сборной Италии Сальваторе Скиллачи скончался на 60-м году жизни.

Нападающий скончался после продолжительной болезни. Сообщалось, что у Скиллачи был рак.

Скиллачи в составе сборной Италии стал бронзовым призером чемпионата мира 1990 года и был признан лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира. Вместе с «Ювентусом» стал обладателем Кубка Италии, в составе туринцев и «Интера» по разу выиграл Кубок УЕФА.

Читайте также
Игрок «Салавата» Кузьмин врезался в борт головой и покинул лед на носилках
Стартует общий этап Лиги чемпионов в новом формате турнира
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Популярное видео
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Удинезе 4 3 1 0 7-4 10
2
 Наполи 4 3 0 1 9-4 9
3
 Интер 4 2 2 0 9-3 8
4
 Ювентус 4 2 2 0 6-0 8
5
 Торино 4 2 2 0 5-3 8
6
 Лацио 4 2 1 1 8-6 7
7
 Верона 4 2 0 2 6-5 6
8
 Эмполи 4 1 3 0 3-2 6
9
 Аталанта 4 2 0 2 8-8 6
10
 Милан 4 1 2 1 9-6 5
11
 Дженоа 4 1 2 1 4-5 5
12
 Парма 4 1 1 2 6-7 4
13
 Лечче 4 1 1 2 1-6 4
14
 Фиорентина 4 0 3 1 5-6 3
15
 Монца 4 0 3 1 3-4 3
16
 Рома 4 0 3 1 2-3 3
17
 Болонья 4 0 3 1 4-7 3
18
 Комо 4 0 2 2 3-7 2
19
 Кальяри 4 0 2 2 1-6 2
20
 Венеция 4 0 1 3 1-8 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.09 19:30
Кальяри – Эмполи
 - : -
20.09 21:45
Верона – Торино
 - : -
21.09 16:00
Венеция – Дженоа
 - : -
21.09 19:00
Ювентус – Наполи
 - : -
21.09 21:45
Лечче – Парма
 - : -
22.09 13:30
Фиорентина – Лацио
 - : -
22.09 16:00
Монца – Болонья
 - : -
22.09 19:00
Рома – Удинезе
 - : -
22.09 21:45
Интер – Милан
 - : -
23.09 21:45
Аталанта – Комо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 4
Валентин Кастельянос

Валентин Кастельянос

Лацио

 3
П
Давид Нерес

Давид Нерес

Наполи

 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 2
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 2
И К Ж
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 3 1 0
Мандела Кейта

Мандела Кейта

Парма

 1 0 0
Марин Понграчич

Марин Понграчич

Фиорентина

 2 0 0
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости