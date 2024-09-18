Лучший игрок ЧМ-1990 Скиллачи скончался в возрасте 59 лет

Бывший игрок сборной Италии Сальваторе Скиллачи скончался на 60-м году жизни.

Нападающий скончался после продолжительной болезни. Сообщалось, что у Скиллачи был рак.

Скиллачи в составе сборной Италии стал бронзовым призером чемпионата мира 1990 года и был признан лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира. Вместе с «Ювентусом» стал обладателем Кубка Италии, в составе туринцев и «Интера» по разу выиграл Кубок УЕФА.