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Слот о предстоящем матче «Ливерпуля» с «Миланом»: «Мы уважаем соперника, но не боимся его»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Милана».

«Мы очень уважаем «Милан». Это очень качественная команда. Мы ее не боимся, но уважаем футболистов соперника. Они показали, что находятся в отличной форме, обыграв «Венецию» со счетом 4:0 в эти выходные. Но страх — это точно не то слово, которое стоит использовать. Мы просто уважаем оппонента», — приводит официальный сайт УЕФА слова Слота.

Матч «Милан» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 17 сентября и начнется в 22.00 (мск).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Милан
Арне Слот
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