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«Наполи» хочет продлить контракт с Кварацхелией

Руслан Минаев
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Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна заявил, что клуб хочет продлить контракт с форвардом Хвичей Кварацхелией.

«У него контракт на следующие три года. Есть клубы, которые проявляют интерес к Кваре, но мы хотим продолжить наше сотрудничество. «Наполи» работает с его агентами над продлением контракта», — цитирует Манну Sky Sports.

Контракт 23-летнего грузина истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро.

В этом сезоне форвард провел 5 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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