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Дибала — об уходе Де Росси из «Ромы»: «Футбол часто несправедлив»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ромы» Паоло Дибала прокомментировал уход Даниеле Де Росси с поста главного тренера римской команды.

«Футбол часто несправедлив...» — написал Дибала в соцсетях.

Даниеле Де&nbsp;Росси. Де Росси уволен из «Ромы»! Клуб не одержал ни одной победы на старте чемпионата Италии

18 сентября руководство «Ромы» объявило об уходе Де Росси. 41-летний итальянец возглавлял команду с 16 января 2024 года. В текущем сезоне римляне набрали 3 очка в 4 турах серии А и расположились на 16-м месте в турнирной таблице.

Даниеле Де Росси
Пауло Дибала
ФК Рома
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 Наполи 4 3 0 1 9-4 9
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 Интер 4 2 2 0 9-3 8
4
 Ювентус 4 2 2 0 6-0 8
5
 Торино 4 2 2 0 5-3 8
6
 Лацио 4 2 1 1 8-6 7
7
 Верона 4 2 0 2 6-5 6
8
 Эмполи 4 1 3 0 3-2 6
9
 Аталанта 4 2 0 2 8-8 6
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11
 Дженоа 4 1 2 1 4-5 5
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