Дибала — об уходе Де Росси из «Ромы»: «Футбол часто несправедлив»

Форвард «Ромы» Паоло Дибала прокомментировал уход Даниеле Де Росси с поста главного тренера римской команды.

«Футбол часто несправедлив...» — написал Дибала в соцсетях.

18 сентября руководство «Ромы» объявило об уходе Де Росси. 41-летний итальянец возглавлял команду с 16 января 2024 года. В текущем сезоне римляне набрали 3 очка в 4 турах серии А и расположились на 16-м месте в турнирной таблице.