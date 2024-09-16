«Удинезе» победил «Парму» и вышел на первое место в серии А
«Удинезе» на выезде одержал победу над «Пармой» в матче 4-го тура серии А — 3:2.
Первые два гола в игре забили хозяева — у желто-синих отличились Энрико дель Прато и Анж-Йоан Бонни. Во втором тайме Лоренцо Лукка отыграл один мяч гостей, а затем черно-белые вышли вперед благодаря дублю Флориана Товена.
«Парма» с 73-й минуты играла в меньшинстве. Красную карточку за грубую игру получил Мандела Кейта.
«Удинезе» набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Парма» (4) располагается на 12-й позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Удинезе
|4
|3
|1
|0
|7-4
|10
|
2
|Наполи
|4
|3
|0
|1
|9-4
|9
|
3
|Интер
|4
|2
|2
|0
|9-3
|8
|
4
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-0
|8
|
5
|Торино
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|
6
|Верона
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
7
|Эмполи
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|
9
|Милан
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
10
|Дженоа
|4
|1
|2
|1
|4-5
|5
|
11
|Лацио
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|
12
|Парма
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
13
|Лечче
|4
|1
|1
|2
|1-6
|4
|
14
|Фиорентина
|4
|0
|3
|1
|5-6
|3
|
15
|Монца
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
16
|Рома
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|
17
|Болонья
|4
|0
|3
|1
|4-7
|3
|
18
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
19
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1-6
|2
|
20
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|1-8
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.09
|16:00
|
Комо – Болонья
|2 : 2
|14.09
|19:00
|
Эмполи – Ювентус
|0 : 0
|14.09
|21:45
|
Милан – Венеция
|4 : 0
|15.09
|13:30
|
Дженоа – Рома
|1 : 1
|15.09
|16:00
|
Аталанта – Фиорентина
|3 : 2
|15.09
|16:00
|
Торино – Лечче
|0 : 0
|15.09
|19:00
|
Кальяри – Наполи
|0 : 4
|15.09
|21:45
|
Монца – Интер
|1 : 1
|16.09
|19:30
|
Парма – Удинезе
|2 : 3
|16.09
|21:45
|
Лацио – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Флориан Товен
Удинезе
|3
|П
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Мандела Кейта
Парма
|1
|0
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|2
|0
|0
Новости