Иван Юрич возглавит «Рому»

Новым главным тренером «Ромы» станет Иван Юрич, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство римлян практически согласовало контракт с 49-летним хорватом. Также клуб рассчитывает сменить курс и нацелиться на развитие молодых футболистов.

Предыдущим местом работы Юрича был «Торино», специалист возглавлял команду с июля 2021 года по июнь 2024 года.

В среду, 18 сентября «Рома» объявила об отставке Даниеле Де Росси, который был главным тренером команды с января 2024 года.

Римляне занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии-2024/25 с 3 очками в 4 матчах.