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Сазонов травмировал крестообразную связку на тренировке «Эмполи»

Руслан Минаев
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Арендованный у «Торино» защитник «Эмполи» Саба Сазонов повредил крестообразную связку колена на тренировке, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что медобследование выявило у 22-летнего грузина дистракционное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Сроки восстановления игрока не уточняются.

«Эмполи» арендовал Сазонова у «Торино» до конца сезона-2024/25. В этом сезоне на счету защитника 1 матч в серии А.

ФК Торино
ФК Эмполи
Саба Сазонов
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