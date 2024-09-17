Сазонов травмировал крестообразную связку на тренировке «Эмполи»
Арендованный у «Торино» защитник «Эмполи» Саба Сазонов повредил крестообразную связку колена на тренировке, сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что медобследование выявило у 22-летнего грузина дистракционное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Сроки восстановления игрока не уточняются.
«Эмполи» арендовал Сазонова у «Торино» до конца сезона-2024/25. В этом сезоне на счету защитника 1 матч в серии А.
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|3
|0
|1
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|9
|
3
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|4
|2
|2
|0
|9-3
|8
|
4
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|4
|2
|2
|0
|6-0
|8
|
5
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|2
|2
|0
|5-3
|8
|
6
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|2
|1
|1
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|7
|
7
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|
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|
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|
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|0
|3
|1
|5-6
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|
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|Монца
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
16
|Рома
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|
17
|Болонья
|4
|0
|3
|1
|4-7
|3
|
18
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
19
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
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|2
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20
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|14.09
|16:00
|
Комо – Болонья
|2 : 2
|14.09
|19:00
|
Эмполи – Ювентус
|0 : 0
|14.09
|21:45
|
Милан – Венеция
|4 : 0
|15.09
|13:30
|
Дженоа – Рома
|1 : 1
|15.09
|16:00
|
Аталанта – Фиорентина
|3 : 2
|15.09
|16:00
|
Торино – Лечче
|0 : 0
|15.09
|19:00
|
Кальяри – Наполи
|0 : 4
|15.09
|21:45
|
Монца – Интер
|1 : 1
|16.09
|19:30
|
Парма – Удинезе
|2 : 3
|16.09
|21:45
|
Лацио – Верона
|2 : 1
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Интер
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|П
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Нуну Тавареш
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