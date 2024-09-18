Юрич стал главным тренером «Ромы»

«Рома» объявила о назначении хорвата Ивана Юрича на пост главного тренера команды.

Контракт с 49-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Юрич сменил на этом посту Даниеле Де Росси, который был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов «Ромы» на старте сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии римляне набрали 3 очка в 4 турах и расположились на 16-м месте в турнирной таблице.

Ранее Юрич работал в таких командах, как «Торино», «Эллас Верона», «Дженоа», «Кротоне», «Интер» и других.