«Торино» на выезде победил «Верону» и возглавил таблицу серии А

«Торино» в матче 5-го тура чемпионата Италии на выезде обыграл «Верону» со счетом 3:2.

В составе гостей отличились Антонио Сарабиа, который также не забил пенальти, Дуван Сапата и Че Адамс. У хозяев голы на счету Григориса Кастаноса и Даниеля Москеры. На 21-й минуте защитник «Вероны» Павел Давидович получил красную карточку при счете 1:1.

После этого матча «Торино» с 11 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Верона» с 6 очками — на 9-й строчке.